Milliyetçi Hareket Partisi Çorum İl Başkanlığı tarafından düzenlenen “Gönül Sofrası” iftar programında konuşma yapan MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, MHP’nin siyasi hayatı boyunca oyun kurduğunu, oyun bozduğunu ama oyun oynamadığını belirterek, “57. kuruluş yıl dönümünü idrak ettiğimiz partimizin bugüne kadar emeği geçen başta başbuğumuz Alparslan Türkeş’i ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.” dedi.

Büyük hamleleri, büyük çıkışları büyük liderlerin yapabileceğini ifade eden Çıplak, “Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli beyefendi böyle yapmıştır. Terörsüz bir Türkiye mümkündür. Bizim çağrımız; kavgaya değil, kardeşliğe çağrıdır. Bizim çağrımız; ihanete değil, istiklale çağrıdır. Bu çağrıyı boyun eğenler asla anlayamaz. Vicdanları istismar edenler anlayamaz. Bu duyguyu milletine, ülkesine sevdalananlar anlar. Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli beyefendi ‘Terörsüz Türkiye’ dediğinde bazı kesimler anlamadı, bazı kesimler anlamak istemedi. Bugün daha iyi anlaşılıyor. Dünya yangın yeri olmuşken Türkiye’nin iç cephesini sağlam tutmaktan başka yolu yoktu. Bu, devlet aklı ile yapılmış tarihi bir çağrıydı.” diye konuştu.

‘CUMHUR İTTİFAKI VAR OLDUKÇA BU İRADE SARSILMAYACAK’

Güçlü Türkiye için Terörsüz Türkiye hedeflerinden vazgeçmeyeceklerini vurgulayan Çıplak, konuşmasında şunları söyledi: “ Milliyetçi Hareket Partisi’ni zayıf düşürme çabasında olanlar, ülkücü hareket üzerinden hesap kuranlar iyi bilsinler ki; bu dava menfaat davası değil, memleket-millet davası İlay-ı Kelimetullah davasıdır.

2053 ve 2071 vizyonlarına ulaşmak için Türk ve Türkiye yüzyılı gerçekleştirmek için sayın cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan ile bilge liderimiz sayın Devlet Bahçeli’nin kurduğu Cumhur İttifakı var oldukça bu irade asla sarsılmayacaktır.

Devlet Bahçeli bey’in himayelerinde gerçekleştirilen “Hayırlı Günler Komşum” temalı “derdiniz derdimiz” programlarıyla teşkilatlarımızın hepsi sahadadır. Teşkilat yönetimimizdeki arkadaşlarımla birlikte sıkılmadık el, ziyaret edilmedik köy, hane ve insanımız kalmayana kadar çalışmalarına devam edecektir. Programların gerçekleşmesinde emeği geçen tüm teşkilatımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum.”