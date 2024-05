Kocaeli'de 7 yıldır resmi işlem kaydı olmayan ve kayıp başvurusu yapılamayan evli ve 4 çocuk annesi 27 yaşındaki Güneş Yıldıztan'ın, sevgilisiyle kaçtığı gerekçesiyle 'aile meclisi' kararıyla öldürülüp Körfez ilçesi İlimtepe'deki ormanlık alana gömüldüğü ortaya çıkmıştı.

Cinayete kurban giden Yıldıztan'ın, kocası ve kocasının kardeşlerinin de aralarında bulunduğu 12 kişi adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 2017 yılının Aralık ayında meydana gelen olayda evli ve 4 çocuk annesi Güneş Yıldıztan (27), sevgilisi M.A. ile kaçtı. M.A. ile Güneş Yıldıztan Darıca ilçesindeki polis merkezine başvurdu.

Güneş Yıldıztan polise verdiği ifadede kocası Nihat Yıldıztan'ın kendisini dövdüğünü, bu sebeple evden kaçtığını ve can güvenliğinin olmadığı belirterek şikayetçi oldu.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından Güneş Yıldıztan, kadın sığınma evine yerleştirildi. Güneş Yıldıztan bir süre kaldığı sığınma evinden kendi isteğiyle ayrıldı.

Yaklaşık 5 gün boyunca çeşitli yerlerde konaklayan Güneş Yıldıztan akabinde sırra kadem bastı. Polis ekiplerinin o dönem yaptığı çalışmada da Yıldıztan'a ulaşılmadı.



12 kişi tutuklandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 7 yıldır hiçbir resmi işlem kaydı bulunamayan Güneş Yıldıztan'ın öldürüldüğü şüphesi üzerine inceleme başlattı. Güneş Yıldıztan'ın kocası, kocasının ailesi, ailesi, akrabaları, komşuları ve tanıdıkları olmak üzere 50'nin üzerinde kişinin ifadesine başvuruldu, adım adım iz sürüldü. Yaklaşık 4 aylık teknik ve fiziki tabinin ardından harekete geçen ekipler Kocaeli merkezli İstanbul ve Van'daki eş zamanlı operasyonlarda 26 şüpheliyi gözaltına aldı. 14 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Nihat Yıldıztan, S.Y., M.Y., B.Y., F.Y., O.Y., A.Y., S.Y., Z.Y., B.Y., M.Y. ve M.Y. cinayet, cinayeti azmettirme ve cinayete iştirak suçlarıyla Körfez Adliyesine sevk edildi. Adliyedeki işlemlerinin ardından 12 kişi de tutuklandı.



Aile meclisi kararıyla öldürülmüş

Güneş Yıldıztan'ın sığınma evinden çıktığı süreçte kocasının yakınları ve aile fertleri tarafından yakalanarak Körfez ilçesi İlimtepe bölgesine götürüldüğü öğrenildi.

Şüpheliler emniyetteki ifadelerinde 'aile meclisi' kararıyla Güneş Yıldıztan'ı öldürdüklerini, akabinde ormana gömdüklerini itiraf etti.

Yıldıztan'ın kocası, kocasının kardeşleri ve amca oğulları tarafından öldürüldüğü iddia edildi.

Yıldıztan'ın kardeşlerinin aile meclisinde alınan karara karşı çıktığı bildirilirken, 7 yıllık süreçte kimsenin 'kayıp müracaatı' yapmadığı aktarıldı.

Yıldıztan'ın cesedine ise ulaşılamadı.