Kargı Belediyesi, kum ocağının karşısında yer alan alanda yaptığı hayvan barınağını tamamladı.

Yıllardır Kargı’nın büyük bir soru haline gelen sahipsiz köpeklerin giderek artması vatandaşları da tedirgin ediyordu.

Sorunun çözülmesi için talimat veren Kargı Belediye Başkanı Hamit Dereli kum ocağının karşısındaki hayvan barınağının tamamlanması ve alanının ilerleyen zamanlarda da ihtiyacı karşılaması için genişletilmesi talimatını verdi.

1 HAFTADA TAMAMLANDI

Yaklaşık 1 hafta gibi bir sürede tamamlanan hayvan barınağında sona gelinirken belediye ekipleri sokaklarda başıboş gezen sahipsiz köpekleri toplamaya başlayarak barınağa taşınmaya başlandı. Kargı Belediye Başkanı Hamit Dereli ayrıca sivil toplum kuruluşlarıyla da irtibat içerisinde olduklarını belirterek 1 ay içerisinde 100 adet köpek barınağının hibe olarak belediyeye verileceğini söyledi.

BAŞKAN DERELİ : ‘’VATANDAŞLARIN VE ÇOCUKLARIN KORKULU RÜYASI HALİNE GELMİŞTİ’’

Kargı Belediye Başkanı Hamit Dereli başıboş köpeklerin vatandaşlara ve özellikle çocuklara rahatsızlık vermesini en aza indirmek istediklerini belirterek. ‘’Şehir merkezinde ve sokak aralarında sayıları artan başıboş köpekler özellikle sabah ve akşam saatlerinde vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın korkulu rüyası haline gelmiştir. Çöplerden beslenen bu başıboş köpekler tehlikeli olmaları yanı sıra birçok hastalığı da taşıyabileceği şüphesi ile çevreye ve ilçe halkımıza zarar vermemesi için ekiplerimiz tarafından toplanarak hayvan barınağımıza götürülecek. Biz bu görevde olduğumuz sürece vatandaşlarımızın huzur ve refahını sağlamanın yanında hayvan dostlarımızı da ihmal etmeyeceğiz” şeklinde konuştu.