İçişleri Bakanlığı, mali suç örgütlerine yönelik sabah saatlerinde 47 ilde eş zamanlı olarak “Paravan” operasyonu düzenledi. Bakanlıktan yapılan açıklamada operasyonun, vatandaşları mağdur eden ve devleti milyonlarca lira zarara uğratan suç örgütlerine yönelik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde 6 aydır yürütülen çalışmaların sonucunda yapıldığı bildirildi.

Bu kapsamda, Nitelikli Dolandırıcılık, Resmi ve Özel Belgede Sahtecilik, Parada Sahtecilik, İhaleye Fesat Karıştırma, Vergi Usul Kanununa Muhalefet, Sınav Usulsüzlükleri (6114 SKM), Tefecilik (Klasik ve Pos Tefeciliği) suçları işlediği tespit edilen 490 kişiye yönelik 47 ilde sabah saatlerinde eş zamanlı yürütülen operasyon sonucunda 237 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet şarjör, 102 adet fişek, 9 adet farklı şahıslar adına düzenlenmiş engelli sağlık raporu, çok sayıda sahte olduğu değerlendirilen altın ve ziynet eşyası ele geçirildi.