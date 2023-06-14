Çorum 'da silahlı kavgada bir kişi pompalı tüfekle yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Aşık Mahzuni Şerif Parkı'nda M.D. (23) ile tanımadığı bir kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli, yanındaki pompalı tüfekle M.D'ye ateş ederek kaçtı.

Yüzüne isabet eden saçmalarla yaralanan M.D, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde yapılan incelemede 4 boş kartuş bulundu. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. (A.A)