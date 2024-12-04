Çorum'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İnönü Caddesi Hastane Kavşağı'nda, biri ticari taksi 5 aracın çarpıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

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İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Leman Y. (36) ile Halil Ç. (46), sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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36370132 640X360Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

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Editör: Anadolu Ajansı