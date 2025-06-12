ORC Araştırma, 08-10 Haziran 2025 tarihleri arasında İzmir, Antalya, Mersin, Adana ve Malatya illerinde yaptığı anket çalışmasıyla seçmen eğilimlerini ortaya koydu. CATI (bilgisayar destekli telefon anketi) yöntemiyle gerçekleştirilen araştırma, 2023 genel seçimleriyle karşılaştırıldığında önemli değişimlere işaret ediyor.

CHP İZMİR'DE FARKI AÇTI

İzmir'de CHP yüzde 44,5'lik oranla birinci parti olurken AK Parti yüzde 21,8'e geriledi. CHP'nin oy oranı 2023'e göre yaklaşık 4 puanlık artış gösterdi. İYİ Parti ve MHP ise ciddi düşüş yaşadı.

ANTALYA'DA CHP ÖNE GEÇTİ

Antalya'da CHP yüzde 37,8 ile ilk sıraya yerleşirken, AK Parti yüzde 26,1'de kaldı. 2023 seçimlerinde başa baş olan iki partinin arasındaki fark, CHP lehine açıldı. İYİ Parti ve MHP'nin oylarında da düşüş gözlemlendi.

MERSİN'DE CHP AÇIK ARA ÖNDE

CHP'nin en güçlü olduğu illerden biri Mersin oldu. Yüzde 35,3 oy oranına ulaşan CHP, AK Parti'yi (yüzde 22,4) geride bıraktı. DEM Parti yüzde 12,3 ile üçüncü sıraya yerleşirken, MHP yüzde 9,1 ile dördüncü oldu.

ADANA'DA YARIŞ KIZIŞTI

Adana'da CHP yüzde 32,5 oyla ilk sırayı alırken, AK Parti yüzde 27,4 ile ikinci sırada yer aldı. DEM Parti yüzde 8,8, MHP ise yüzde 8,6 ile birbirine oldukça yakın sonuçlar aldı. İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 6,4 seviyesinde kaldı.

MALATYA'DA AK PARTİ ÖNDE

Malatya'da AK Parti yüzde 37,1 ile hala birinci parti konumunda ancak 2023'teki %45,19'luk oy oranına kıyasla ciddi bir düşüş yaşadı. CHP'nin oy oranı ise yüzde 25'e yükseldi. MHP, Yeniden Refah ve DEM Parti ise yüzde 8-4 aralığında sıralandı.