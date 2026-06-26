Mustafa Kemal Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Ömer Can Akyel, Erzurum'un Aşkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, ailesiyle birlikte memleketleri Van'a gitmek üzere yola çıkan Akyel'in bulunduğu araç, Aşkale ilçesinde trafik kazasına karıştı.

Kazada 5. sınıf öğrencisi Ömer Can Akyel, yaşamını yitirdi.

Akyel'in vefat haberi, ailesi ve yakınlarının yanı sıra eğitim gördüğü Mustafa Kemal Ortaokulu'nda da büyük üzüntüye neden oldu.

Genç öğrencinin ani ölümü, okul arkadaşlarını ve öğretmenlerini yasa boğdu.