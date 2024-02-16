Resmi Gazete'de yayınlanan kararnameyle 5 ülkeye yeni büyükelçi ataması gerçekleşti.
Büyükelçi atamalarıyla ilgili kararname Resmi Gazete'de yayınlandı..
Aralarında Tunus ve Suudi Arabistan Krallığı’nda bulunduğu bazı ülkelerin büyükelçileri değişti.
5 ülkeye yeni büyükelçi
Eski Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler Suudi Arabistan Büyükelçiliğine, Ahmet Misbah Demircan ise Tunus Büyükelçiliğine atandı.
Diğer atama kararları şöyle:
“Kuzey Makedonya Büyükelçiliğine Fatih Ulusoy,
Slovak Büyükelçiliğine Erkan Özoral,
Portekiz Büyükelçiliğine Haldun Koç,
Cibuti Büyükelçiliğine Erdal Sabri Ergen,
Dominik Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Emriye Bağdagül Ormancı,
Somali Büyükelçiliğine Alper Aktaş,
Çad Büyükelçiliğine Cem Utkan ve Gambiya Büyükelçiliğine ise Fahri Türker Oba atandı.”