Çorum Belediyesi tarafından Amatör Spor Kulüplerine malzeme dağıtım töreni coşku içinde yapıldı.

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ile ortaklaşa düzenlenen tören dün Şehit Abdullah Tayyip Olçok Spor Salonu’nda düzenlenen malzeme dağıtım törenine Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanı Şener Aydın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Şahin, Çankırı ASKF Başkanı Celal Kaman, Sinop ASKF Başkanı Ayhan Özhan, Çorum ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, Çorum Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan, Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, kulüp başkanları yöneticileri antrenörler sporcular ve velilerden yoğun bir katılım oldu.

Törende Çorum ASKF Başkanı Ferhat Arıcı ve TASSK Genel Başkanı Şener Baykan ile Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın birer konuşma yaptılar.

Konuşmaların ardından ise beş çocuğa temsili olarak malzemeleri protokol üyeleri tarafından verildi. Ardından da tüm protokol üyeleri malzemelerle birlikte tribünden gelen çocuklarla birlikte objektiflere poz verdiler.

3 milyon liralık malzeme dağıtıldı

Çorum Belediyesi tarafından bu yıl amatör spor kulüplerine yapılan malzemenin toplam değeri 3 milyon lira. Futbol kulüplerine aynı malzemeler verilirken futbol dışındaki branşlara ise kulüplerin istekleri doğrultusunda 21’i futbol 31’i diğer branşlardan toplam 52 kulübe malzemeleri dağıtıldı.

Dağıtılan malzemelerin sayısal olarak ise şöyle: futbol ayakkabısı 179 adet, spor ayakkabısı 62 adet, kaleci kazağı şortu takım olarak 42 adet, kaleci eldiveni 42 adet, forma şort 420 adet. tozluk 650 adet. antrenman eşofman takımı 800 adet, antrenman yeleği 635 adet, antrenman tişörtü: 854 adet. antrenman şortu: 672 adet, serenomi eşofman takımı 21 adet, anorak mont 64 adet, yağmurluk 608 adet, futbol antrenman topu 482 adet, basketbol maç topu 12 adet, voleybol antrenman topu 12 adet. voleybol maç topu 14 adet, sağlık topu 10 adet, bosuball denge topu: 2 adet, top çantası 21 adet, tekmelik 440 adet, çanak 1225 adet, antrenman hunisi 90 adet, engel seti 22 adet, geleneksel okçuluk temren 300 adet, geleneksel okçuluk tam boyu hindi tüyü 300 adet. geleneksel okçuluk tirkeş 15 adet,, geleneksel ok başlangıç 40 adet, geleneksel okçuluk şaft 300 adet, geleneksel yay 6 adet, puta takımı 4 adet, satranç saati 11 adet, satranç eğitim panosu 2 adet. boks eldiveni 124 adet, Taekwondo göğüs koruyucu: 15 adet, Taekwondo raket ellik 92 adet, Taekwondo tekmelik 25 adet, taekwondo kaval koruyucu 52 adet,. taekwondo elbisesi 64 adet, Kick Boks kalkan darbe yastığı 16 adet, Kick Boks Bandaj 55 adet, Kick Boks Kask 33 adet, Kapalı Camlı Mantar Kask 46 adet, Kick Boks Lapası 5 adet, Kick Boks Kaval koruyucu 55 adet, dişlik 110 adet, bilardo ıstakası 2 adet, voleybol dirsekliği 7 adet,masa tenisi raketi 10 adet, slalom seti 5 adet, Takdil duyu diskli bütünleme kavram oyunu 1 adet, 8 parçalı holohop çember 5 adet, direnç bandı seti 1 adet, uyku tulumu 10 adet, koordinasyon merdiveni 10 adet, curling takımı 2 adet, masa curling takımı 1 adet futbol maç topu 10 adet, trambolin 1 adet, güreş ayakkabası 20 adet güreş mayosu 15 adet, güreş mankeni 10 kiloluk 1 adet. dart seti 1 adet, Taekwondo el üstlüğü 100 adet, Taekwondo açık köpük kask 10 adet erken ve kadın kugi 90 adet Wushu Pantolunu 50 adet.

Toplam 72 değişik malzeme 52 kulübe dağıtıldı.