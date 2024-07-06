CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, İl Özel İdare’ye alınacak 57 kişinin mülakatla seçilmesine tepki göstererek, Özel İdare önünde partililerle birlikte basın açıklamalı eylem gerçekleştirdi.

Mülakat sonucu belirlenen 600 kişinin mülakatla değil, noter huzurunda çekilecek kurayla belirlenmesi gerektiğini belirten Tahtasız, mülakatın vebal olduğunu söyledi.

‘600 kişi içerisinden 57 kişiyi kurayla neden belirlemek istemiyorlar. Çünkü istedikleri arkadaşları seçmek için.’ diyen Tahtasız

“Ben Çorum milletvekiliyim. Bugün de Çorum halkının hakkını savunmak için Çorum Valiliği İl Özel İdaresi bünyesinde 20 ayrı meslek dalında 57 işçi alımı yapılacak. 57 kişilik işçi alımına 1837 kişi başvurdu. Bana da gelen yoğun tepkiler üzerine ben bugün bu açıklamayı yapmak zorundayım. Çünkü sayın Cumhurbaşkanı seçimlerden önce ‘mülakatı kaldıracağım’ sözü verdi. Biz defalarca mülakatın haksızlık olduğunu mülakatın liyakatin katili olduğunu söyledik. Pazartesi-Salı günü mülakatla 57 kişiyi alırsanız burada mülakat demek ‘mülakatin katili’ demektir. Biz bunu kabul etmiyoruz. Bizim sayın valimize de sayın Özel İdare genel sekreterime söylediğim aynen şudur; ‘Siz yaptığınız mülakat sonucunda ehliyetli, liyakatli ve meslek grubunda çalışacak vatandaşlarımızdan mülakatla 70 puan ve üzeri verdiğiniz kişileri gelin Valilik ve noter huzurunda çekiliş yapalım ama torpilli vatandaşların çocuklarını almak yerine gerçekten bu işi liyakatle ve mesleğini hakkıyla yapacak kişilerin işe alınmasını sağlayalım. Siz ne kadar mülakatta ayrım yapmadık deseniz de maalesef mülakat kesinlikle torpildir ve biz kesinlikle torpile karşıyız. Mülakatla 600 kişi geçti. 600 kişi içerisinden 57 kişiyi kurayla neden belirlemek istemiyorlar. Çünkü istedikleri arkadaşları seçmek için. Yani torpilli olanları ayıklamak için. Ben torpile karşıyım. Babamın oğlu da olsa mülakata karşıyım. Sayın valimizden de , milletvekillerimizden de yetkililerden isteğim 57 kişiyi noter huzurunda çekilecek kurayla belirlenmesidir. Hak eden hak ettiği işi alsın. Helaliyle bu işi yapsın. Zamanın Diyanet İşleri Başkanı ‘torpille işe girmek vebaldir. Hoş değildir ama kazandığı helaldir’ demişti. Siz onun yolundan gitmeyin. Torpille işe girmek vebaldir. Sayın valimiz ve özel idare çalışanları vebal altında kalmasınlar. Kendilerine dayatılan listeyi değil, halkın gerçek emekçileri ve bu işi hak edenlerin noter huzurunda kurayla belirlenmesi gerekiyor. Çorum halkının ve çocukların hakkını yemeyin.” şeklinde konuştu

‘Benim çocuklarımı almayacaklarını bildiğim için müracaat yaptırmadım’

Tahtasız’ın Özel İdare önündeki basın açıklamalı eylemine destek veren Halil İbrahim Kaçar isimli vatandaşlar da mülakatla işe alım yapılmasına tepki göstererek; “Benim 3 çocuğum var. 3’ü de üniversite mezunu. Çocuklarım işsiz olmasına rağmen Özel İdare’nin işçi alımına müracaat ettirmedim. Çünkü biliyorum ki seçmeyecekler. Mülakat ihanettir, liyakat değildir. Ben vergi vermiyor muyum? Ben bu ülkenin vatandaşı değil miyim? Niye benim çocuğum boşta gezsin, babasının eline baksın.” dedi