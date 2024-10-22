Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin grup toplantısında PKK lideri Abdullah Öcalan’a yaptığı çağrıya bir tepki de Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Nuri Kuşcu’dan geldi.

Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Nuri Kuşçu, Devlet Bahçeli’nin Öcalan’a yaptığı çağrıyı hayretle dinlediklerini söyledi.

Bahçeli’nin “Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM’de DEM Grup Toplantısı’nda konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın” teklifini eleştiren Kuşcu, “Aziz şehitlerimizin hatıralarına, yüreği vatan sevgisi ile dolup taşan tüm vatan evlatlarına ağır bir darbedir” dedi.

Terörist başı Öcalan’ın Kürtlerin temsicisi olmadığını vurgulayan Kuşcu, “Asla bu şekilde muhatap alınamaz, böyle bir şey teklif değil tahayyül dahi edilemez. Şehit kanıyla alınıp şehit kanıyla koruduğumuz Aziz vatanımızda asla taviz verilmeyecek. Milletimizin birlik ve beraberliği daima korunacaktır” diye konuştu.