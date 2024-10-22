Zafer Partisi İl Başkanı Bedii Onan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile ilgili yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.

Devlet Bahçeli, teröristbaşı Öcalan’a seslenerek “Şayet teröristbaşının tecriti kaldırılırsa, gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün bittiğini, örgütün lağvedildiğini ilan etsin” demişti.

Bahçeli’nin sözleri üzerine Zafer Partisi İl Başkanı Bedii Onan yazılı açıklama yaptı.

Terör örgütleri ve terör ile mücadele etmenin yolunun belli olduğunu ifade eden Onan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Haftalardır alışık olmadığımız hal ve davranışların, konuşmaların sonunda şapkadan tavşan çıktı. Mecliste tokalaşmalar, karşılıklı açıklamalar, baro seçimlerinde açılan pankartlar, anayasanın ilk dört maddesinin değiştirilmesine yönelik belli siyasilerin açıklamaları, siyaseten söylenen alınmayı gerektirmeyen cümlelerin sonunda terörist başı için meclise gelip, terör örgütüne çağrıda bulunması talebini de bilge siyasetçinin ağzından dinledik.

ABD nin terörist başını neden verdiğini sorgulayan rahmetli Ecevit’in sözleri, yargılama sonunda idama mahkûm edilmesi, bu karara rağmen cezanın infaz edilmesinin engellenmesi, ardından idam cezasının tüm suçlarda kaldırılıp müebbet hapis cezasına çevrilmesi, ‘Apoyu’ asamayanlar ile ‘Apoyu’ asmak istemeyenler arasındaki polemikler, ardından miting meydanlarında urgan atmalar, atılan urganların muhatabının bir türlü boynuna geçirilmemesi, analar ağlamasın denilerek başlatılan çözüm süreci, Habur da terörist karşılamaları, çadır sorgulamaları ve yargılamaları, Güneydoğu bölgemizde belli ilçelerde kazılan hendekler, bölücü teröristlere karşı gerçekleştirilen Sur, Cizre ve Nusaybin merkezli operasyonlarda verilen 793 şehit, terör uzantılı parti ve siyasetçilere yönelik kapatma ve siyasi yasak talepleri derken son söylenen ve sarf edilen sözlerin onca yaşanan acı olayların, akan kan ve gözyaşının, hayatın baharında canını ülkesi için feda eden başta asker, polis, kamu görevlisi ve sivil vatandaşlarımızın hatırasına en basit söylemle haksızlıktır.

Adı açılım süreci olarak telaffuz edilemeyen yeni bir açılım süreci başlatılmak isteniyorsa, Türk Milleti bu senaryo ve filmi geçmişte yaşayıp gözlemiştir. Sonuçları da bilinmektedir.

Eli kanlı terörist başı hangi hak ve cüretle meclise davet edilip, konuşma yapması, çağrıda bulunması istenilebilir? Türkiye Cumhuriyeti ve vatandaşlarına yönelik terörist faaliyetlerin elebaşı rolünde olan bir cani hangi hakla muhatap alınabilir? Adı üstünde bebek katilidir. Savunmasız kadın, erkek, yaşlı vatandaş katilidir. Öğretmen katilidir. Askerlik vazifesini yapmak için peygamber ocağına giden Anadolu evlatlarından Niğdeli Doğan Demir’in, Kırşehirli Lokman Aksüngü’nün katilidir. Bingöl’de şehit edilen silahsız 33 erin katilidir. Dağlıca’da şehit edilen on altı askerimizin katilidir. Tunceli de şehit edilen öğretmen Buminhan Temizkan’ın katilidir. Yakıp yıktırdığı mekânların, katlettirdiği şehitlerin ve diğer işlediği suçların cezasını çekmiş midir ki; meclise davet edilip, çağrı yapması istenmektedir? Bu çağrı terörist başını meşrulaştırmaya kapı açacaktır. Ardından da her türlü suça ve suç işleyenlere yönelik af taleplerin dillendirilmesi de muhtemel bir gelişme olacaktır.

Şehitlerin ölmeyeceği, vatanın bölünmeyeceği sözleri şarkılarda mı kalacak? Şehitliklerdeki gözü yaşlı anne ve babalar, eşler ve masum çocukların boynu bükük halleri ne olacak? Cenaze namazı kılınırken durumun vahimliğini kavrayamayan şehit yavrusunun babasının içinde yattığı tabutu göstererek ‘Bak bu benim babam’ sözlerinin ağırlığına karşı çağrıyı yapanlar ve destek olanların söyleyecek sözleri asla olamaz.

Ey çağrıda bulunanlar, anayasanın değiştirilemez maddeleri hakkında değişik ortamlarda kendilerince fikir beyan edenler. Sizler ne yapmak istemektesiniz?

Türkiye Cumhuriyeti büyük devlettir. Türk Milleti asil bir millettir. Kendisine yönelik her türlü tehdit ve tehlikenin üstesinden gelecek basiret ve kudrete de sahiptir. Terör örgütleri ve terör ile mücadele etmenin yolu açık ve bellidir. Terörle ve teröristle müzakere olmaz. Teröre ve teröristlere taviz verilemez. Türk Milleti ve Türk Milliyetçiliği fikri mensupları bu niyetlerin önünde yıkılmaz bir set olup duracak, üniter devlet geleneğinden ve yapısından, Türkiye Cumhuriyeti anayasasının ilk dört maddesinden asla taviz vermeyecektir. Bu böyle bilinmeli, herkesin de aklı başında davranması gerekir."