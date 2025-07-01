Çorum’un Osmancık ilçesinde Mustafa Kemal Atatürk Parkı (Kent Park) içerisinde bulunan 6 bin 225 metrekarelik özel mülkiyete ait alanın, halkın kullanımına açılacak sosyal bir alan haline getirilmesi amacıyla kamulaştırılacak.

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, kamulaştırma işlemlerinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın desteğiyle gerçekleştirileceğini duyurdu.

"Kentimizin çehresi değişecek"

Yeni sosyal alanın sadece yeşil alan değil, aynı zamanda kültürel ve sosyal etkinliklerin yapılabileceği bir cazibe merkezi olacağını belirten Başkan Gelgör, "Mustafa Kemal Atatürk Parkı çevresindeki bu kamulaştırma hamlesi, kent estetiğini ve sosyal bütünlüğü pekiştirecek" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından bir teşekkür mesajı yayınlayan Gelgör; “Bu sosyal alanın ilçemize kazandırılması sürecine desteklerinden dolayı; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Genel Başkanımız Sayın Dr. Devlet Bahçeli’ye, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’a, Yerel Yönetimlerden Sorumlu MHP Genel Başkan Yardımcımız Sayın Sadir Durmaz’a, MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Milletvekilimiz Sayın Vahit Kayrıcı’ya, Kentsel Dönüşüm Genel Müdürümüz Sayın Bedri Sinan Gül’e, teşkilatımıza, belediye meclis üyelerimize, tüm belediye personelimize ve bu sürece katkı sunan herkese en kalbi teşekkürlerimi sunarım.” ifadelerini kullandı