Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Ahad Safaraliyev, Özel Elitpark Hastanesi’nde hasta kabulüne başladı.
1991 yılında Bakü’de doğan Ahad Safaraliyev, Azerbaycan Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi.
İhtisasını 19 Mayıs Üniversitesi’nde tamlayan Safaraliyev, 2018-2023 yılları arasında araştırma görevlisi, 2023-2024 yılları arasında Amasya Özel Kolmed Hastanesi, 2024-2025 yılları arasında da Çorum Özel Hastanesi’nde çalıştı.
Prostat biyopsi, lazerle prostat cerrahisi, üriner sistem taş cerrahisi, laparoskopik cerrahi, mesane kanseri, testis kanseri, idrar kaçırma ve tanı tedavisi, erkeklerde cinsel fonksiyon bozukluğu, sünnet alanlarında hizmet verecek olan Safaraliyev’in hasta kabulüne başladığı belirtildi.