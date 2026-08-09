Vali Ali Çalgan, mahalle ziyaretleri kapsamında Mimarsinan Mahalle Muhtarı Arif Çınar ile Kunduzhan Mahalle Muhtarı Kadir Akçal’ı ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde mahallelerde yürütülen kamu hizmetleri, devam eden yatırımlar, vatandaşların talep ve beklentileri ile mahallelerin öncelikli ihtiyaçları değerlendirildi.

Muhtarlarla yapılan görüşmelerde mahallelerin mevcut durumu ele alınırken, kamu hizmetlerinin daha etkin, verimli ve vatandaş odaklı şekilde yürütülmesine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretlerde ayrıca yerinde tespit edilen ihtiyaçların ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde değerlendirilmesi ve çözüm süreçlerinin hızlandırılması konusunda yapılabilecek çalışmalar görüşüldü.

Vali Çalgan, mahallelerin sorun ve taleplerinin doğrudan sahada dinlenmesinin, kamu hizmetlerinin ihtiyaçlara uygun şekilde planlanması açısından önem taşıdığını ifade etti.