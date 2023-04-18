Sungurlu AK Parti İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar yemeğine ilçe halkı yoğun ilgi gösterdi.

İftar programında konuşan AK Parti Çorum Milletvekili ve 28. Dönem AK Parti Milletvekili adayı Oğuzhan Kaya, bu kalabalığın 14 Mayıs’ta yapılacak genel seçimlerde AK Parti’nin tekrar iktidarının ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da tekrar Cumhurbaşkanı olacağının göstergesi olduğunu vurguladı.

Milletvekili Oğuzhan Kaya, “14 Mayıs’ta yapılacak olan 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimine bir aydan daha kısa bir süre kala böyle bir birliktelikle Çorum olarak yola çıkmış olmamız, bugüne kadar her seçimde Cumhurbaşkanımıza ve AK Partimize rekor oylarla desteğini devam edeceğinin ve bu dönem bu derecenin Türkiye sıralamasında yükseleceğinin en açık göstergesi bu salondaki katılımdır” dedi.

“BİZ SALT BİR SİYASİ PARTİ DEĞİL, DAVA HARAKETİYİZ”

AK Parti siyasi tarihinde girmiş olduğumuz tüm seçimlerin çok önemli seçimler olduğunu söylediklerini yine bu seçimin Türkiye Cumhuriyeti tarihinin çok önemli seçimlerinden biri olduğunun altını çizen, Milletvekili Oğuzhan Kaya, “Karşımızda oluşan ittifakın yapısı, ittifakı meydana getiren bileşenleri göz önüne getirdiğimiz de bugüne kadar her seçimde zikrettiğimiz beka meselesinin ne kadar geçerli olduğunun en yakın ispatıdır. Buradan baktığımızda bizlere düşen bu birlikteliği bundan sonra daha da en iyi şekilde kullanarak, ev ev, hane hane, sokak sokak gezerek Cumhur ittifakına, Cumhurbaşkanımıza ve partimize en güçlü desteği ilçemizden vermektir. Çünkü biz Çorum’ da siyaset yapmanın bir ayrıcalığı olduğunu, bizlere Çorum’ da siyaset yapmanın bizlere farklı bir sorumluluk yüklediğinin bilincindeyiz. Biz şunu çok iyi biliyoruz ki biz salt bir siyasi parti değil, bir dava hareketiyiz. Bu dava hareketinin iktidar yürüyüşünün başlamış olduğu ilçe de siyaset yapmanın zorunluluğu olarak bugüne kadar elde etmiş olduğumuz başarıların artarak devam ettirmek bizim asli görevlerimizdendir” diye konuştu.

“SUNGURLU AK PARTİMİZİN İKTİDARI İÇİN EL ELE VERMİŞ”

Oğuzhan Kaya, 14 Mayıs’ta çok önemli bir seçime hazırlandıklarını, bu seçimin öneminin diğer seçimlerden çok daha farklı olduğunu anlatarak, şunları kaydetti: “Bugün Sungurlu’da gördüğümüz AK Parti’ye gösterilen yoğun ilgi, bize 14 Mayıs’ın ipucunu ve işaret fişeğinin ateşlendiğinin göstergesidir. Çünkü istiklal ve istikbal yoluna verilen bir seçim, verilen bir mücadele. Türkiye’nin geleceği için çok daha önemli bir seçim olduğunu görüyoruz. Karşımızda anlaşamayarak masayı dağıttılar sonra dış güçlerden bir mesaj geldi masaya geri dön dediler, masaya geri döndüler toplandılar. Bu sefer masanın altında dediğimiz diğer ittifaklar yukarı çıkmaya başladı. Bu masadan Türkiye’ye fayda gelmez, bir hayır gelmez. Zaten hiç duydunuz mu biz geldiğimiz zaman şunu yapacağız, bunu yapacağız diye bir iddia koyduklarını gördünüz mü? Ne gördünüz, biz İHA’yı, SİHA’yı durduracağız diyorlar. Biz Türkiye’nin savunma sanayiinde elde ettiği başarıyı durduracağız diyorlar. Devlet yatırımları ile ilgili iş yapanları tehdit ediyorlar. İşte yerli otomobille alakalı dalga geçiyorlar, siz bunu yapamazsınız diyorlar. Görmüyorduk şimdi 21 yılda adeta sadece Türkiye’nin değil, Dünya’nın neresinde mazlum ve mağdur varsa onun yanında olan pandemi sürecinde bile ilk önce bu durumunda sıkıntılı ülkeler varsa onlara yardım edelim diyen bir liderin arkasında yürüyoruz. İnşallah 14 Mayıs’ta Cumhur ittifakı en iyi şekilde desteğini Çorum olarak Cumhurbaşkanımıza verecektir.Sungurlu’da gördüğümüz bu kalabalık bunun göstergesidir” diye konuştu.