Zafer Partisi Çorum Belediye Başkan Adayı Bedii Onan, yerel seçim sonuçlarını değerlendiren bir yazı kaleme aldı.

Vatandaşın sandıkta meselenin geçim derdi olduğunu herkesin duyacağı ve anlayacağı şekilde anlamda izah ettiğini belirten Bedii Onan, “ Geçtiğimiz Temmuz ayında maaş zammından mahrum bırakılan, sesini duyurduğu halde görmezden ve duymazdan gelinen emekli vatandaşlarımızın içinde bulunduğu hali, icra makamının duyması ve görmesi gerekliliği seçim sonuçları ile birlikte herkes ve her kesim tarafından duyulmuştur” dedi.

AK Parti, CHP, İYİ Parti ve Zafer Partisi’ni ayrı ayrı değerlendiren Onan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Klasik hale getirilen, avutmaktan öteye gidemeyen söylemler vatandaşı ikna edememiş, seçim öncesi öngördüğümüz gibi, iktidarın karşısında güçlü gördüğü aday ve partilerden yana tercih ile iktidar elinde olan pek çok il ve ilçe belediyesini kaybetmiştir. İktidarın yanı sıra ittifak destekçisi partiler de umduğunu bulamamış, önemli bir oy kayıpları yaşamışlardır.

Her defasında ilke olarak ifade ettiğimiz gibi, insanın yaşatılması fikri önemlidir. Emekliye ödenen maaş, dipsiz kuyuya atılan nafile bir ödeme değil, emeklilikte yaşamının devamı için mutlak gerekliliktir. Keza ödenen maaşlar geçmişte ödenen primlerin geri dönüşüdür. Emekli vatandaşlarımız seçimde ve sandıkta gereken mesajları sadece iktidar partisine değil, ülkeyi yönetmeye talip tüm siyasi partilere vermiştir. Seçimde CHP başarılı bir sonuç almış olsa da, sandıktan çıkan oy CHP politikalarına değil, iktidarın vatandaşa ters gelen ve vatandaşın onaylamadığı icraatlarına karşı verilmiştir. CHP bu mesajı iyi okumalı ve partizan belediyeciliği yerine vatandaşın faydasına yönelik bir politika izlemelidir.

CHP seçimin kazananı, AKP ve MHP, İYİ parti ise kaybedenidir. YRP’de muhafazakâr seçmenin her vakit dönüş yapacağı bir adres olarak bir başka başarı elde eden parti olmuştur. 31 Mart 2024 mahalli seçimlerinde kazanan Türk Milleti’dir. Millet iradesi ve sabrı kazançlı çıkmıştır. Türk milletinin demokrasiye bağlılığı ve demokrasinin kuralları ile yönetilme isteği, hak ve adalet kavramları kazanmıştır. Siyaset tarihindeki örneklerden yola çıkarak önümüzdeki genel seçimlerde AKP’nin siyasi geleceğinin ve seçim kazanma ihtimalinin kalmadığını da ifade edebiliriz. Anavatan Partisi en somut örnektir.

Çorum açısından seçimi değerlendirmek gerekirse, çok sönük geçen ve vatandaşın ilgi duymadığı bir seçim süreci yaşadık. Geçmişte kahvehane toplantıları, seçim ofisleri, evlerin pencereleri ve balkonlarına asılan parti bayrak ve flamaları bu seçimde yoktu. Vatandaşlarımız çalışmalar süresince hemen her partiye aynı yakınlığı gösterdi. Geçmişte olduğu gibi bir kendisine uzak olan partilere karşı muhalefet eden bir hali de seçim çalışmaları sürecinde görmedik. Çorum emniyetinin her an, her ortamda hazır halini de gördük. Tüm emniyet çalışanları ve yöneticilerini de tebrik ederek kutlarım.

Siyasi partiler arasında sert ve suçlayıcı söylemler ve atışmalar da pek fazla görülmedi. Vatandaşımız seçimin olduğu günün gecesinde korna seslerini duymadı. Sessiz bir gece geçirdi. AKP’nin Çorum’da, MHP ile birlikte seçime girmesi kendileri açısından tekrar seçimi kazanmalarına vesile oldu. MHP’nin bu birliktelikten sadece bir belediye meclisi üyesi kazancı, esasında bir başarı olarak kabul edilemez. Bir MHP’li meclis üyesinin istifa etmesi veya vefat etmesi halinde MHP’li üyenin yerine AKP’li bir meclis üyesinin geleceği gerçeği de ortada duruyor. MHP kendi adayı ve listesi ile seçime girmiş olsaydı, bu sayıda meclis üyesini kendi başına da kazanabilirdi. MHP’nin merkez ilçede il genel meclisi seçimi başarısızlığı da ortadadır.

Zafer Partisi olarak zor şartlarda ve kıt imkânlar ile seçim süreci yürüttük. Tüm ilçelerimizde seçime dâhil olmak için aday çalışması yaptık. Her ilçeye bizzat giderek seçim evraklarını teslim ettik. Tabii olarak bu çalışmalar Zafer Partisinin Çorum merkez ilçesinde seçim çalışmalarına geç başlamasına vesile oldu. Son iki haftada seçim çalışması yaptık. Yaklaşık 25 bin A5 broşür ve on adet üç metre2 lik vinil afişle seçim çalışması gerçekleştirdik. Çalışmalarımız süresinde vatandaşlarımıza lokum ikram edip, 18 Mart Çanakkale Zaferinin yıldönümünde tayın ekmeği dağıttık. Toplam harcamamız şahsım ve tüm arkadaşlarımız adına 50 bin lirayı bulmamıştır. Şehir merkezinde 3750 oy, Çorum genelinde ise 5265 oy aldık. Seçim aracımız yoktu. Seçim büromuz da yoktu. Etrafımızda pervane olan ekiplerimiz de yoktu. Belediye Başkanı seçilen Aşgın’ın adına yapıldığı gibi şehrin merkezi yerlerine aylar öncesinden büyük devasa bez afişler de asamadık. Sözde belediye icraatlarının yer aldığı broşürlerin belediye çalışanları tarafından aylar öncesinden dağıtıldığına şahitlik ettik. Aşgın’ın adına nasıl bir seçim çalışması yapıldığı ortadadır. Orantısız şartlarda bir seçim süreci yaşandı. Belediye çalışmalarının vatandaşa afiş, branda ve sair reklam ve tanıtımlarla anlatılmasının bize göre gereğinin olmadığı aşikâr olmakla beraber, malum reklam ajansına da gereksiz para kazandırıldığını da unutmayalım.

Yeni dönemde Çorum Belediyesinin reklam, tanıtım, temsil, ağırlama, konferans ve konserlere yapacağı harcamaları dikkatle takip edeceğiz. Temizlik, yemek ve gıda yardımları için yapılan ihaleleri de yakından gözleyeceğiz. Halk et ve ekmek şirketlerinin faaliyetleri, sermaye artırımları, istihdam politikalarını Çorum halkı adına yakından ve hassasiyetle izleyeceğiz. Çorum halkının parasının lüzumsuz ve fayda sağlamayan faaliyetlere harcanmasına seyirci ve sessiz kalmayacağız.

Zafer Partisi adına, Çorum’da bizlere destek olan, oy veren, ziyaretlerimiz esansında kapılarını açan tüm hemşerilerimize, sivil toplum kuruluşlarına, şehrimizin güzide gazete ve internet haber sitesi sahip ve çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Her vakit olduğu gibi temennimiz Çorum halkının ve Çorum şehrinin her ortamda kazanması ve marka şehir olmasıdır.”