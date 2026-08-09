Bursa’nın Gemlik ilçesinde düzenlenen 7. Uluslararası Gemlik Karate Turnuvası’nda Çorumlu minik karateci Hiranur Yıldırım, gösterdiği üstün performansla şampiyonluğa ulaştı.

Henüz 7 yaşında olan Hiranur, yarı finalde Yunan rakibi Artemis Panteogluo ile karşılaştı. Minik sporcu, rakibine sayı şansı tanımadığı müsabakayı 9-0 teknik üstünlükle kazanarak adını finale yazdırdı.

Finalde ise Türk sporcu Mila Akın ile karşı karşıya gelen Hiranur Yıldırım, rakibini de 8-0 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Katıldığı turnuvalarda elde ettiği başarılı sonuçlarla dikkat çeken Hiranur, Gemlik’teki şampiyonluğunun sevincini antrenörü Samet Türe ile birlikte yaşadı.