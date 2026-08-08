Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Çorum FK'da Serdar Gürler, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacakları maçta iyi bir sonuç almak istediklerini belirterek, "Herkese diş geçirebilecek bir Çorum FK izleteceğiz" dedi.



Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Çorum FK'da deneyimli futbolcu Serdar Gürler, takımın kamp süreci, yeni sezon hedefleri ve Galatasaray ile oynanacak karşılaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



"Kamp süreci verimli geçiyor"

Kamp çalışmalarının verimli geçtiğini belirten Gürler, takımda yaşanan değişimlerin futbolun doğal bir parçası olduğunu ifade etti. Serdar,

"Öncelikle böyle bir başarının başrolünde oynamak, bu ailenin bir parçası olmak onur ve gurur verici. Kamp güzel geçiyor. Hazırlık maçlarını oynadık. Bir hazırlık maçımız daha olacak. Daha sonra kampımızı sonlandırıp izinden sonra Çorum'a döneceğiz. İyi geçiyor buradaki kampımız. Takım arkadaşlarımız arasında gidenler oldu, gelenler oldu. Futbolun doğasında var bunlar. Ama her şey yolunda gidiyor şu anda" şeklinde konuştu.



"Herkese diş geçirebilecek bir Çorum FK olacağız"

Takımın hedefleriyle ilgili de düşüncelerini paylaşan Gürler, "Bu sezon güzel bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum. Lige renk katan, hem deplasmanda hem kendi evinde coşkulu futbol oynayan bir Çorum FK göreceğiz. Kendi evinde taraftar baskısıyla maç kazanan, büyük ya da Anadolu takımı fark etmeksizin herkese diş geçirebileceğimiz bir Çorum FK izleteceğimize inanıyorum. Burada boşuna hayal kurmuyorum. Başarılı olup çok güzel bir yerde bitirebileceğimize inanıyorum" cümlelerine yer verdi.



"Rams Park'tan iyi bir sonuçla dönmek istiyoruz"

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynanacak karşılaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gürler, "Biraz ego olmasın ama ben alışkınım böyle maçlara. Hayatım boyunca bu tarz maçlar oynadım. Galatasaray ile Süper Lig'in ilk maçının oynanacak olması hem Çorum halkı hem de bizim için çok güzel olacak. Bu Fenerbahçe, Trabzonspor ya da Beşiktaş olsaydı da aynı şekilde cevap verirdim. Çünkü Çorum FK, hiçbir zaman Galatasaray'a karşı oynamadı ve bunun ilk maç olması heyecan verici. Biz oyuncular olarak hazırız. Rams Park'taki baskıyı ve taraftar atmosferini biliyoruz. Buna çok takılmadan kendi futbolumuzu oynayarak iyi bir sonuçla dönmek istiyoruz" diye konuştu.



"Biraz sabır istiyoruz"

Transfer sürecine ilişkin taraftarlara da mesaj veren Gürler, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Çorum taraftarları biraz sabırlı olsunlar. Burada herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Yeni yönetimimiz göreve geldi. Transferlerin geciktiği düşünülebilir ancak futbolun doğasında bunlar var. Burada futbolcuyu Çorum seçiyor, böyle bir lüksümüz var. Yönetimimiz çok titiz bir çalışma yürütüyor. Takıma hem karakter hem de kalite anlamında önemli isimlerin katılacağına inanıyoruz. Taraftarlarımızdan sadece biraz sabır istiyoruz."