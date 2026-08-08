Trendyol Süper Lig'in açılış maçında Arca Çorum FK, 14 Ağustos Cuma günü Galatasaray ile karşılaşacak.

Bolu ve Düzce kamplarını tamamlayan kırmızı siyahlılar, iki günlük aranın ardından yarın teknik direktör Uğur Uçar yönetiminde Galatasaray maçı hazırlıklarına Çorum'da başlayacak.

5 gün boyunca Çorum'da hazırlıklarını sürdürecek olan kırmızı siyahlıların Perşembe günü İstanbul'a hareket etmesi bekleniyor.

Yeni transfer Jesus Ramirez'in de yarınki antrenmana katılması beklenirken, Çorum FK'nın Galatasaray maçına kadar en az iki futbolcuyu daha yetiştireceği gelen bilgiler arasında.

Şehri Süper Lig heyecanı sararken, Uğur Uçar ve talebelerinin ligin ilk maçında nasıl bir oyun ortaya koyacakları ise merak konusu.