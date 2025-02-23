Antalya'nın Kepez ilçesinde aralarında husumet bulunan iki kişi arasında çıkan kavgada, bir kişi 8 bıçak darbesi alarak yaralanıp kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında daha önce husumet bulunan Sergen Çoban ile Bilal A. (36) arasında cadde üzerinde başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Bilal A., yanında taşıdığı bıçakla Sergen Çoban'ı 8 kez bıçaklayıp olay yerinden yaya olarak kaçtı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, ağır yaralı Çoban'ı Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Sergen Çoban kurtarılamadı.

Olayın ardından Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Bilal A.'nın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan araştırmalarda, Aksoy'un olayın ardından evine giderek motosikletini aldığı ve Manavgat'a kaçtığı tespit edildi. Polis ekiplerinin Manavgat'ta sürdürdüğü çalışmalar devam ederken, Bilal A. gece saatlerinde Side Jandarma Karakolu'na suç aleti bıçakla birlikte teslim oldu.

Sergen Çoban'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alındı. Çoban, Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.