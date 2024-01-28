İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde 01-26 Ocak 2024 tarihleri arasında yapılan denetimlerde 807 aracın çakarlarının söktürüldüğünü ve 5 milyon 196 bin TL para cezası uygulandığını duyurdu.

Denetimlerde 807 aracın çakarları söküldü.

Çakarları sökülen araç sahiplerine ise toplamda 5 milyon 196 bin TL para cezası uygulandı.

Operasyonun detayları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından paylaşıldı.

807 araç tespit edildi: 5 milyon 196 bin TL ceza kesildi

Denetimlerin süreceğini bildiren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:

“Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak Kullanan (Çakar Lamba) ya da Emniyet Şeridini İhlal Eden Sürücülere Karşı Denetimlerimiz Aralıksız Sürecek.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı koordinesinde, 81 iş Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerince 01-26 Ocak 2024 tarihleri arasında “Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan” kişilere karşı yapılan denetimlerde;

807 sürücü tespit edildi ve araçlarındaki ışıklı ve sesli uyarı işareti bulunan cihazlar (çakar lambalar) söktürüldü, 5 milyon 196 Bin TL para cezası uygulandı.

Her zaman ifade ettiğimiz gibi, trafikte önceliğimiz:

Önce insan Görevi sırasında Işıklı ya da Sesli Uyarı İşareti Bulunan Cihazları kullanan ambulans, itfaiye ve polis gibi araçlarımızın trafikteki önceliği, insan sağlığı ve suçlularla mücadeleye yöneliktir"