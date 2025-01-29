Bakan Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, jandarma tarafından düzenlenen 'HÜCRE' operasyonlarında 9 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Yapılan operasyonun detaylarını paylaşan Bakan Yerlikaya, yakalanan 76 şüpheliden 50'sinin tutuklandığını belirtti.

50 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bakan Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre; Aksaray, Kırşehir, Hatay, Balıkesir, İstanbul, Tunceli, İzmir, Kahramanmaraş ve Antalya Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca organize suç örgütlerine yönelik “Hücre” operasyonları düzenlendi.

Düzenlenen operasyonlar sonucu Kırşehir’de M.C.K.’nin, Kahramanmaraş’ta M.Y.’nin, Aksaray’da Y.T.’nin, İstanbul’da A.A.’nın, Hatay’da E.B.’nin, Balıkesir’de M.A.K.’nin, Tunceli’de S.M.’nin, İzmir’de E.K.’nin, Antalya’da M.D.’nin elebaşılığını yaptığı 9 ayrı organize suç örgütü çökertildi.

Operasyonlarda 76 şüpheli yakalanırken şüphelilerden 50'si tutuklandı. 25'i hakkında adli kontrol kararı verildi, 1'inin işlemleri ise devam ediyor.