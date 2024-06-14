2023-2024 eğitim öğretim yılının tamamlanmasıyla birlikte Çorum’da 91 bin 369 öğrenci karne sevinci yaşadı.

Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu’nda düzenlenen programda öğrencilere karne dağıttı.

Öğrencilere karnelerini dağıtan Vali Dağlı ve Başkan Aşgın, çocuklarla yakından ilgilenerek sohbet etti.

Çorum’da 511 okulda 91 bin 369 öğrencinin karnelerini alarak yaz tatiline girdiğini açıklayan Vali Dağlı, “Bu yıl 21 binin üzerinde öğrencimizde ilkokul, ortaokul ve liselerden mezun oldu. İlkokul birinci sınıfta eğitim gören 6 binin üzerinde öğrencimizde karnesini aldı. Eğitim yılını güzel bir şekilde tamamladık” dedi.

Yaz tatilinde öğrencileri yaz spor okullarına beklediklerini dile getiren Vali Dağllı, “Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü başta olmak üzere belediyemiz, Müftülük ve Milli Eğitim Müdürlüğümüzün yaz spor okullarına öğrencilerimizi bekliyoruz. Spor okullarımız çocuklarımızın ve gençlerimizin gelişimlerine katkıda bulunacak. Öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum. Güzel bir eğitim döneminin geçmesine katkıda bulunan milli eğitim camiasına, öğretmenlerimize iyi tatiller diliyorum” ifadelerini kullandı.