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Sivas'ta bir vatandaş inşattı devam eden bir binanın 9'uncu katından düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay kent merkezi Tuzlugöl Mahallesi 32. sokakta meydana geldi. Kürşat Mermer inşaatın 9. katından yere düştü. Genci yerde görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan genci ambulansla hastaneye götürüldü. Hastaneye kaldırılan genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğunu araştırıyor.