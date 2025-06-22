Anahtar Parti(A Parti) İskilip İlçe Teşkilatı’nın 1. Olağan İlçe Kongresi bugün gerçekleştirildi.

Parti binasında gerçekleşen kongreye A Parti İl Başkanı Nurullah Müstet, Merkez İlçe Başkanı Ali Fatih Göktuğ ve partililer katıldı.

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Kongrede Mehmet Ali Dişli, Anahtar Parti İskilip İlçe Başkanlığı görevine seçildi.

Dişli'nin yönetimi şu isimlerden oluştu:

1. Mehmet Ali Dişli

2. Şükran Coşgun

3. Halil Kuşcu

4. Şaban Hakan Ağızkara

5. İsmail Çağlar

6. Ali Göktaş

7. Halil Kalay

8. Mustafa Şimşek

9. Mehmet Geygel

10. Rıfat Üstün

11. Ali Candan

12. Nuh Şahin

13. Ali Dede

14. Ali Erdoğan

15. İsmail Demir

Editör: Yüksel Basar