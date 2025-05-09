Anahtar Parti(A Parti) Genel Başkan Yardımcısı hemşehrimiz Prof. Dr. Özcan Güngör, A Parti olarak uzmanlık, kurumsal hafıza ve etkin yönetim için müsteşarlık sistemini geri getireceklerini belirterek, “Çünkü bu ülkenin daha adil, daha güçlü ve daha sürdürülebilir bir yönetime ihtiyacı var” dedi.

‘DEVLET AKLINI LİYAKATLE YENİDEN İNŞA EDECEĞİZ’

Devlet aklının liyakatle yeniden inşa edileceğini ifade eden Prof. Dr. Özcan Güngör, “Anahtar Parti olarak ülkemizin ve milletimizin her sorununun temelinde liyakat ve ehliyet temelli akıl, adalet ve ahlak yörüngeli bir sistem kurmayı vadediyoruz” açıklamasında bulundu.

Güngör, müsteşarlık sistemini neden getireceklerinin gerekçelerini ise şöyle açıkladı: “Anahtar Parti olarak ülkemizin ve milletimizin her sorununun temelinde liyakat ve ehliyet temelli akıl, adalet ve ahlak yörüngeli bir sistem kurmayı vadediyoruz.

‘KAMU YÖNETİMİNDE TARAFSIZLIK İLKESİ CİDDİ ORANDA ZEDELENDİ’

Bu vaat ettiklerimizden bir tanesi de müsteşarlık sisteminin yeniden getirilmesidir. Halihazırda Bakan Yardımcılığı üzerinden yürütülen bu sistemde liyakat, ehliyet, hafıza ve sürdürülebilirlik konusunda ciddi sorunlar yaşanmaktadır. En önemlisi de ‘kamu yönetiminde tarafsızlık’ ilkesinin çok ciddi oranda zedelendiğini tek tek gözlemlemekteyiz.

Gelinen noktada özel kalem müdürlerinin adeta müsteşar gibi hareket ettiği fakat uzmanlığa dayanmayan, hesap verebilirliğe dayanmayan ve geleceği öngörebilen bir sistemin olmadığını üzülerek müşahede etmekteyiz.

‘KHK İLE BAKAN YARDIMCILIKLARI KALDIRILACAK’

3046 Sayılı Yasa ve Cumhurbaşkanlığının KHK’sı üzerinden bir değişiklik yaparak Bakan Yardımcılıkları kaldırılacak, yerine müsteşar sistemi getirilecek. Müsteşarlar, ehliyet temelli, liyakat temelli, hafıza temelli ve kurum içerisinden bir takım kriterlerle seçilecektir.

Bu kriterler her bir kurum için ayrı yeterliliklerin belirlenmesi şekliyle olacaktır. Belirlenen yeterlilikler üzerinden o kurumun en üst makamı kabul edilecek müsteşarlık sistemine liyakat, ehliyet, akıl ve adaletle layık olan kimse gelecek ve kamu yönetiminde tarafsızlık, öngörülebilirlik, en geniş kitleye, en makul hizmetin sunumu ve elbette akılla, adaletle, liyakat ve ehliyetle memleketin meselelerini en ehil milletin evlatlarına gördürmektir esas olan. Yeniden bu milleti ve bu devletin işlerini en adil şekilde yürütmeye azmettik, başaracağız.” (Haber Merkezi)