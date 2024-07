Hitit Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Gamze Nur Müjdeci, Avrupa Birliği kapsamındaki COST (European Cooperation Science and Technology) programı kapsamındaki 'CA22146-Harnesssing the potential of underutilized crops to poromote sustainable food production' aksiyonunda çalışma grubu üyesi olarak görev almaya başladı.

