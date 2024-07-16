Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifinin (PANKOBİRLİK) 34. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

ÇESOB Konferans Salonunda gerçekleştirilen genel kurulda ilk olarak divan heyeti oluşturuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Pehlivan, konuşma yaptı.

Konuşmasında 2023 yılında gerçekleştirilen faaliyetlerden bahseden Ahmet Pehlivan,

“Değerli ortaklarımız, her geçen yıl faaliyetlerini artırmayı ve çiftçilerimize yardımcı olmayı görev edinmiş olan Kooperatifimiz, geçtiğimiz faaliyet yıllarında da siz ortaklarımızın ihtiyaçlarını zamanında, uygun fiyatlarla ve kaliteli olarak temin etmek için imkanları ölçüsünde azami gayreti göstermiştir. Kooperatifimize kayıtlı genel kurulumuz tarihi itibariyle 14.307 gerçek ve 59 tüzel olmak üzere toplam 14.366 kayıtlı üyemiz bulunmaktadır. Kooperatifimiz, 2023 faaliyet yılında, toplam 9 adet satış mağazasında, 14’ü üniversite, 13’üde lise ve orta öğretim mezunu olmak üzere toplam 27 personel ile siz değerli ortaklarımıza hizmet vermiştir. Kooperatifimiz, geçtiğimiz faaliyet döneminde toplam 3.140 adet aktif ortağına tarım alet ve makinası, sulama boru ve malzemesi, zirai mücadele ilacı, kimyevi, organomineral ve sıvı gübre, tohum ve fide, hayvan yemi, araç lastikleri ile tarımsal işlerde kullanılan diğer ürünler olmak üzere yaklaşık 151 milyon TL’lik satış yapılmıştır. Bu satışların büyük bir kısmı anlaşma yapılan bankaların üretici kartları ile gerçekleşmiştir. Yıl içerisinde bankalarla yapılan anlaşma ile Denizbank üretici kartlarına peşin fiyatına 4 ay vadeli sıfır faizli, İş Bankası imece kartlarına 4 ay vadeli sıfır faizli, Vakıfbank tarım kartlarına 4 ay vadeli sıfır faizli, Şekerbank hasat kartlarına 5 ay vadeli sıfır faizli olarak satış yapılmıştır. Ayrıca Kuveyt Türk Bankası ile yapılan anlaşmaya istinaden tarım kart sahiplerine 12 aya kadar düşük faizli, Fibabank ile yapılan anlaşma ile 3 ay faizsiz 15 aya kadar uygun vade farkı ile de kredili satış yapılarak ortaklarımızın nakit sıkıntılarına bir nebze de olsa çözüm sağlanmıştır. Ayrıca tüm bankaların normal kredi kartlarına peşin fiyatına vade farkı uygulamaksızın taksitli satışlarımız da devam etmektedir” dedi.

Kooperatif ortaklarının tarımsal ürünlerini değerlendirmek, ürünlerin piyasadaki fiyat istikrarını sağlayarak ekonomik gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla 2023 faaliyet yılında da çalışmalara devam ettiklerini kaydeden Pehlivan, “Bu kapsamda ortaklarımızdan sözleşmeli bitkisel tohum üretimi nedeni ile yaklaşık 400 ton buğday ve 250 ton da arpa alımı yapmıştır. Kooperatifimiz 2023 faaliyet yılında anasözleşmemizin öngördüğü hedefler doğrultusunda, mevcut bütün imkanları ile yoğun bir çalışma yaparak satış ve hizmetleri açısından başarılı olmaya çalışmış ve 2023 faaliyet yılını 3.576.023,75 TL karla kapatmıştır. Gelecek yıllarda da uyarıcı teşvikleriniz ile sizlere daha iyi hizmet etmek yegane gayemiz olacaktır. Bu vesile ile gerek genel kurulumuzun gerekse alacağımız kararların Kooperatifimize, üyelerimize ve tüm çiftçilerimize hayırlı ve uğurlu olması diliyorum” diyerek sözlerini tamamladı. Toplantı gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlanmasının ardından sona erdi.