Çorum’da tırla çarpışması sonrası alev topuna dönen yolcu otobüsünde can veren Eyüp Aşık ve kardeşi Leyla Aşık Kaplan, memleketleri Amasya’nın Merzifon ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Yakınlarını ziyaret etmek için gittikleri Antalya’dan Amasya’ya dönüş yolunda evlerine yarım saat kala Çorum’da tırla çarpışması sonucu yangın çıkan otobüsten kurtulamayan Aşık kardeşler için Merzifon Karamustapa Paşa Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.
Talihsiz kardeşler kılınan cenaze namazı sonrası yan yana toprağa verildi.
Cenazeye, yakınlarının yanı sıra Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, Belediye Başkanı Alp Kargı ve MHP Amasya İl Başkanı Mustafa Akgül’de katıldı.
Leyla Aşık Kaplan’ın bir süre önce belediyeden emekli olduğunu hatırlatan Başkan Kargı, büyük üzüntü duyduklarını belirtti.