İşletmeciliğini Aylin Alveren Özen'in yaptığı Atalayoğlu Otomotiv açıldı.

KADINLARA ÖZEL YÜZDE 20 İNDİRİM

Sanayi Sitesi’nde Mimar Sinan Mah. Çorum Sanayi Sitesi 44. Sokak No:2 adresinde hizmet vermeye başlayan serviste kadınlara özel %20 indirimde uygulanırken, CarrinGO Car Kurumsal Yetkili Servis hizmeti de veriliyor.

YEDEK PARÇA VE TÜM ARAÇLARIN BAKIMLARINI YAPTIRABİLİRSİNİZ

İşletme sahibi Aylin Alveren Özen, Skoda, Seat, Audi, BMW, Mercedes grubu araçların yedek parça satışı ve bütün araçların servis bakım ve onarımını garantili olarak yaptıklarını ifade ederek, akü ve yağ satışı ile yağ değişimi hizmet verdiklerini de söyledi.

ÜCRETSİZ CHECK-UP HİZMETİ VERİLİYOR

Atalayoğlu Otomotiv olarak 24 saat servis hizmeti ve ücretsiz check-up hizmeti verdiklerini de belirten Aylin Alveren Özen, başta kadınlar olmak üzere herkesi Atalayoğlu Otomotiv’e davet etti.

ÜCRETSİZ VALE UYGULAMASIDA BAŞLADI

Çorum'a kaliteli ve uygun bir otomotiv servisini kazandırdıkları için mutlu olduklarını aktaran Özen, Atalayoğlu Otomotiv olarak dileyen herkesin araçlarını yerinden teslim alarak vale hizmeti verdiklerini de sözlerine ekledi.