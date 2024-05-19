19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Çorum’da coşkuyla kutlandı.

Kutlama kapsamında ilk olarak Atatürk Anıtı'na Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar tarafından çelenk sunuldu. Çelenk sunmasının ardından da saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

Buradaki programın ardından da Kadeş Barış Meydanında kutlama programı yapıldı. Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı ile Belediye Başkan Vekili Av. İsmail Yağbat, halkın bayramını kutladı.

Sonrasında ise Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı gerçekleştirdi.

Törende öğrenciler de günün anlam ve önemini belirten şiirler okudular.

Tekvando, jimnastik, güreş ve halk oyunları gösterilerinin ardından ödül töreni yapıldı.

ATLETİZM YARIŞMALARININ ÖDÜLLERİ VERİLDİ

Gençlik Haftası kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen atletizm yarışmalarında derece elde eden sporculara ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Atletim genç erkekler birincisi Emirhan Deniz, ikincisi Mert Ali Erdal, ikincisi Poyraz Yetkin ile genç kızlar birincisi Şevval Demirözen, ikincisi Yaren Köymen ve üçüncüsü Büşra Cıbır’a ödüllerini Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Milletvekili Mehmet Tahtasız ve Belediye Başkan Vekili Av. İsmail Yağbat verdi.

Kutlama programı Çorum Belediyesi Halk Oyunları Ekibinin gösterisi ile sona erdi.