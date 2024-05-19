Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan, yaptığı açıklamada Erol Olçok Eğitim Araştırma Hastanesi'nde çalışan sağlık çalışanı iki kız çocuğu annesi Meryem Karakoçak'ın uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinden dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Meryem Karakoçak’ın, mesleğine ve ailesine bağlı, sevgi dolu bir insan ve örnek bir sağlık çalışanı olduğunu belirten Erol Afacan, “Onun trajik ölümü, tüm sağlık çalışanlarını ve toplumumuzu derinden sarsmıştır. Kadınlara yönelik şiddet ve cinayetler kabul edilemez bir durumdur. Bu vahşetlerin son bulması için hepimize büyük görevler düşmektedir. Bu vesileyle, Meryem Karakoçak'ın ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyor, bu vahşetin faillerinin en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz. Ayrıca, tüm kamuoyunu bu tür vahşetlere karşı sessiz kalmamaya ve mücadeleye katılmaya çağırıyoruz. Unutmayalım ki, Meryem Karakoçak bu vahşetin tek kurbanı değildir. Her kadın, her insan şiddete ve cinayete karşı korunmalıdır. Bu konuda gerekli adımların atılması ve caydırıcı yaptırımların uygulanması için yetkililerden acil olarak harekete geçmelerini bekliyoruz. Meryem Karakoçak'ı saygıyla anıyor, Allah’tan rahmet ailesi ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz” dedi.