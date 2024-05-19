14 Mayıs Eczacılar Günü ve Bilimsel Eczacılığın 185.yıl dönümü nedeniyle Çorum Eczacılar Odası tarafından gala yemeği düzenlendi.

Yıldız Park'ta düzenlenen programa CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya, Çorum Eczacılar Odası Başkanı Erol Afacan ile eczacılar katıldı.

Program kapsamında bir konuşma yapan Çorum Eczacılar Odası Başkanı Erol Afacan; "Bugün burada, bilimsel eczacılığın 185. yılını kutladığımız çok özel bir günü birlikte geçirmek için bir araya geldik. Bugün, eczacılık mesleğinin 185 yıllık köklü geçmişine birlikte tanıklık ediyoruz. Bu süreçte, eczacılık mesleği sadece ilaçların dağıtımını değil, aynı zamanda toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi adına önemli bir rol üstlendi. Bilimsel araştırmaların ve teknolojik gelişmelerin ışığında, eczacılarımızın sağlık hizmetlerine katkıları her geçen gün artmaktadır. Bugün, bu özel günü birlikte kutlamanın yanı sıra, eczacılık mesleğinin değerli temsilcileri olan siz değerli meslektaşlarıma ve oda çalışanlarımıza da teşekkür etmek istiyorum." dedi

Gece sonunda müzik ziyafeti sunuldu. Gala yemeğine katılan eczacılar aileleri ile birlikte hoşca vakit geçirdi.