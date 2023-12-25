Mersin’de bir kişi tartıştığı ablasını tabanca ile vurarak öldürdükten sonra intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesi Çopurlu Mahallesi’nde Önder D. (45) adlı şahıs, tapu meselesi yüzünden tartıştığı iddia edilen ablası Dudu U.’yu (50) tabancayla vurarak öldürdü. Önder D., daha sonra aynı silahla kendisini vurarak intihar etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, her iki kardeşin de öldüğünü belirledi. Abla, kardeşin cenazeleri otopsi için Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.