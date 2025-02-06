Avrupa Birliği'nin (AB) ileri işlenmiş tavuk eti ürünlerine yeşil ışık yakması ile şinitzel, nugget ve tavuk döneri gibi tavuk ürünlerinin ihracatı başlıyor.

Türkiye ve AB arasında kanatlı eti ihracatı konusunda önemli bir gelişme yaşandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın geçtiğimiz yıldan itibaren yürüttüğü yoğun çalışmalar sonuç verdi ve Türkiye'de üretim yapan kanatlı eti işleme tesislerinin AB'ye ısıl işlem görmüş kanatlı eti ihraç etmesini sağlayacak onay alındı. Türkiye'nin beyaz et sektöründe önemli ihracat firması Hastavuk, yakın zamanda Avrupa'ya şinitzel, nugget ve tavuk döneri gibi ileri işlenmiş katma değerli tavuk ürünlerini ihraç etmeye hazırlanıyor.

2024 yılında sektörel bazda ihracatın yaklaşık 3 milyar 800 milyon dolar seviyelerinde gerçekleştiğini belirten firmanın Genel Müdürü Müfit Yavuz, "2024 yılında sektörel bazda en çok ihracat yapılan ülke 630 milyon dolar ile yine Irak oldu. Bulunduğumuz coğrafyada yaşanan savaşlar, dengesizlikler, piyasalardaki belirsizlikler, her sektörde olduğu gibi bizim sektörümüzde de geleceğe dair planlarımızı zorlaştırmaktadır. Gerek sektör olarak ve gerekse Hastavuk olarak bu durumu avantaja çevirmek, ülkemizin ve çevremizin gıda ihtiyacını karşılamak için gayretli çalışmalar içerisindeyiz. Dünya piyasalarında rekabet edebilmek ve gücümüzü arttırabilmek için ihracatımızın önündeki en büyük engel yüksek finansman maliyetleridir" dedi.

Üretimi arttırmak için kümes ihtiyacının karşılanmasının şart olduğunu belirten Yavuz, "Sektöre yeni kümesler kazandırılmalıdır. Bunun için kırsalda yaşayan halkımızın yönlendirilmesi, üretime teşvik edilmesi ve devlet desteği şarttır. Bu sayede köyden kente göçün azalması, kırsalda yerleşimin ve istihdamın artması, şehirleşmenin önüne geçilerek üretimin artması ve kırsalın kalkınması sağlanacaktır. Yükselen maliyetler bulunduğumuz pazarlarda bizi zora sokarken, yeni pazarlar bulmaya, mevcut pazarlarda elimizi güçlendirecek arayışlara sokmuştur. Devletimizden en önemli isteğimiz kur politikasının istikrarlı, üreticiyi ve ihracatçıyı destekler olması yönündedir" diye konuştu.

"Türkiye'nin üretimde, büyümesinde, ihracatında rekabeti yükseltecek firmalara her zaman ihtiyacı vardır" diyen Yavuz, "Hastavuk firması da bu firmalardan biridir. İhracat pazarlarını genişletmeye yönelik çalışmalar hızla devam etmektedir. AB, Japonya, Rusya, Çin ve Suudi Arabistan ulaşmayı hedeflediğimiz önemli pazarlardır. AB'ye ihracat için gerek devlet, gerek sektör ve gerekse firmamız yıllardır yoğun çaba göstermemize rağmen bürokratik engeller nedeniyle izin konusu bir türlü aşılamamıştı. Artık o engel de ortadan kalkmış oldu. Çok yakında ileri işlenmiş ürünlerle sektörel bazda AB'ye giriş yapmış olacağız. Avrupa'ya şinitzel, nugget ve tavuk döneri gibi ileri işlenmiş katma değerli tavuk ürünlerimizi yedireceğiz" dedi.

Hedef pazarlarla ilgili olarak Yavuz, şunları söyledi:

"2017 yılında Hastavuk'un Japonya ile anlaşmasının ardından sadece firmamızın değil, sektörümüzün de önünün açılması sağlanmıştır. Kalite konusunda aşırı titiz olan Japonya, 2017'den beri Hastavuk ile halkına Türk tavuğu yedirmektedir. Rusya ise hiçbir şekilde Türkiye'den ithalat yapmıyor. Tam tersi ülke içinde üretimini arttırma ve kendisi ihracat yapma çabaları içerisindedir. Çin'e gelince hem potansiyeli hem de kapasitesiyle önemli bir pazar. Bu konuda bürokratik çalışmalar hala devam etmektedir. Dünyanın en önemli alıcılarından biri olan ve Türkiye'ye kapılarını kapatmış olan Suudi Arabistan, 2024 yılında ihracat iznini sadece HasTtvuk'a verdi. Türkiye'den tavuk etini gönderme yetkisini elinde bulunduran firma olmak, kalitemizin tercih sebebi olması ayrıca gurur kaynağı. Avrupa'dan Uzak Doğu'ya uzanan bir coğrafyada firmamızı tanıtmak, Türk tavuğunun dünya sofralarında yer almasını sağlamak, sektöre ve ülkemize hizmet etmek için çabalarımız var. İşletme verimliliğini arttıracak yatırımlarla üreten, üretirken büyüme yaklaşımını benimseyen, dünya için, ülkesi ve halkı için çalışmayı amaç edinen bir firma olarak var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz."