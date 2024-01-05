Valilik bünyesinde faaliyetlerini yürüten Açık Kapıya 2023 yılında il genelinde toplam 5313 başvuru yapıldı.

Çorum Valiliğinden yapılan açıklamada Açık Kapı Şube Müdürlüğünün 2023 yılı faaliyetleri değerlendirildi.

Açık Kapı uygulamasının vatandaş odaklı kamu yönetimi anlayışı çerçevesinde; vatandaşlara hızlı, etkin ve verimli hizmet sunmak, kamu hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak, şikâyet, talep ve önerilerini en kısa sürede sonuçlandırmak, kamu hizmetlerinin sunumunda memnuniyeti ve devletle vatandaş arasındaki karşılıklı iletişim ve güveni artırmak amacıyla 16 Nisan 2018 tarihinde hayata geçirildiğinin belirtildiği açıklamada, “İçişleri Bakanlığı Açık Kapı Sistemi https://www.acikkapi.gov.tr adresinde hizmet vermektedir. Vatandaşlarımız bizzat açık kapı bürosuna gelerek ya da web sitesi, mobil uygulama ve e-devlet üzerinden başvuru yapabilmektedirler. Valiliğimiz Açık Kapı Şube Müdürlüğüne bizzat veya elektronik ortamda yapılan vatandaş başvuruları açık kapı sorumluları tarafından elektronik sisteme kaydedilmektedir. Vatandaşımıza “Müracaatınızdan dolayı Valilik olarak teşekkür ederiz.” bildirimi ile başvuru kaydının alındığına dair verilen başvuru numarası, kısa mesajla anında iletilmekte ve başvuru, konusu gereği ilgili kurum ve kuruluşa elektronik ortamda yönlendirilmektedir. Açık Kapı Bürolarından yönlendirilen başvurular ilgili kurum tarafından en geç 7 iş günü içerisinde cevaplandırılmakta, işlemi devam ediyor ise 7 iş günü içerisinde ara cevap verilmektedir. Kurumlar tarafından verilen cevaplar açık kapı sorumluları tarafından kontrol edilerek aynı süre içerisinde sistem üzerinden vatandaşımıza gönderilmekte ve başvurunun sonuçlandığı kısa mesaj ile vatandaşa iletilmektedir. Vatandaşlarımız başvuru sürecinin her aşamasını başvuru numarasıyla internet adresi üzerinden veya telefonuyla mobil uygulama üzerinden takip edebilmektedirler. Açık Kapı Şube Müdürlüğünde, Valiliğimize bizzat veya elektronik ortamda yapılan başvurular elektronik sisteme kaydedilerek ilgili hizmet birimlerine yönlendirilmekte, başvuruların öngörülen süre içerisinde ilgili birimce cevaplandırılması sağlanarak süreç sonuçlandırılıncaya kadar takip edilmektedir.

Valiliğimiz Açık Kapı Şube Müdürlüğüne bizzat müracaat eden vatandaşlarımız güler yüz ve nezaketle karşılanarak dilek ve talepleri dinlenilmekte gerekirse ilgili hizmet birimleri ile iletişime geçilerek talep konusu ile ilgili bilgi alınmakta ve vatandaşımızın talebine hızlı ve etkin çözüm bulunmasına çalışılmaktadır. Kamu hizmetlerine Dijital Türkiye üzerinden başvuru yapmakta zorluk yaşayan vatandaşlarımıza danışmanlık ve rehberlik edilmekte, vatandaşımızın dijital ortama erişimi sağlanmaktadır. Şehit yakınları, gaziler ile gazi yakınları, altmış beş yaş üstü vatandaşlar, hamileler ve engellilere yönelik danışma ve mihmandarlık hizmetleri etkin bir şekilde yerine getirilmektedir. Vatandaşlarımız talep, öneri ve şikayetleri ile ilgili olarak; her çarşamba günü Valiliğimizde düzenlenen Halkla Buluşma Günü Toplantılarına; Valiliğimiz Açık Kapı Şube Müdürlüğü vasıtasıyla katılım sağlayabilmektedirler. Halk günü toplantıları ile vatandaşlarımıza talep, öneri ve şikayetleri ile ilgili olarak Sayın Vali Yardımcımız ve kurum amirleri ile yüz yüze görüşme imkânı sağlanmaktadır. Ayrıca 2023 yılı içerisinde, asrın felaketi 6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde yaşanan deprem felaketinden sonra Çorum Açık Kapı Şube Müdürlüğü olarak, Çorum Valisinin talimatlarıyla depremin beşinci günü Kahramanmaraş Afşin ilçesine gidilerek, Afşin Hükümet Konağı giriş katında Açık Kapı Bürosu oluşturulmuş, depremin etkisiyle yaşanan korku ve soğuk hava şartları içerisinde açık kapıya gelen binlerce depremzede vatandaş ile görüşme sağlanmıştır. Depremzede vatandaşların yaşamsal temel ihtiyaçlarının karşılanması, diğer illere tahliye edilmesi işlemleri, hasar tespit çalışmaları, hasar tespitine itiraz, yol masraf belgesi düzenlenmesi, çadır taleplerinin alınması, zarar beyanlarının alınması, e-devlet erişimi olmayan vatandaşlara yardımcı olunması ve deprem ile ilgili her hususta açık kapıya gelen bütün vatandaşlara gerekli bilgilendirme ve yönlendirmenin yapılması iş ve işlemleri Açık Kapı Şube Müdürlüğünce yürütülmüş ve 2 ay boyunca Afşin halkına hizmet verilmiştir” denildi.

Açık Kapı Sistemine 2023 yılında il genelinde toplam 5 bin 313 başvuru yapılırken kurulduğu günden bugüne kadar toplam başvuru sayısının 38 bin 370’e ulaştığının belirtildiği açıklamada, “2023 yılı içerisinde Valiliğimizde 46 Halkla Buluşma Günü Toplantısı düzenlenerek toplantılara katılan 450 vatandaşımız talep, öneri ve şikayetleri doğrultusunda ilgili birimlere gereği için yönlendirilmiştir. Ayrıca yıl boyunca açık kapıya bizzat gelen bütün vatandaşlarımızla talep, öneri ve şikayetleri ile ilgili yüz yüze görüşme yapılarak, birebir ilgilenilmiştir. “Açık Kapı, Milletin Kapısı” sloganıyla şikâyet, talep ve önerisi olan tüm vatandaşlarımızı dertlerine çözüm ortağı olabilmek için Valiliğimiz Ek Bina-1 giriş katında hizmet veren Açık Kapı Şube Müdürlüğüne bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.