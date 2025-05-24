Adana jandarma ekipleri tarafından, tek tırnaklı hayvana ait olduğu belirlenen 3 ton bozulmuş ve mühürsüz kırmızı et ele geçirildi.

İl Tarım Müdürlüğü ekiplerince tek tırnaklı hayvana ait olduğu değerlendirilen bozulmuş ete el konulurken, 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Jandarma ekiplerince elde edilen istihbarat sonrası, Yüreğir ilçesi Akdeniz Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyon esnasında depoda yapılan aramada, yaklaşık 3 ton mühürsüz ve faturası olmayan bozulmuş et ele geçirildi.

İl Tarım Müdürlüğü ekiplerince tek tırnaklı hayvana ait olduğu değerlendirilen 3 ton etten numune alınarak etlerin imha edilmesi üzerine zabıta ekiplerine teslim edildi.

Öte yandan, şüpheli N.S. ve H.K. hakkında yasal işlem başlatıldı.