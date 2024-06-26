Çorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 2023 yılında hayata geçirilen Aile Destek Merkezi (ADEM) projesi ile kursiyerlerin psiko sosyal, sosyo kültürel ve kişisel yönden gelişimlerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

Çorum’da ise 2 adet Aile Destek Merkezi dezavantajlı kadınlara ve çocuklara yönelik 7 adet Tasarım, Beceri Atölyesi ve 2 adet Oyun Odasıyla faaliyetlerini sürdürüyor.

ADEM’de açılan Geleneksel Türk Yemekleri ve Pastacılık, El Sanatları, Dikiş Nakış, 2 Kuran Kursu, Spor ve Sağlıklı Yaşam, Kültür Sanat Kurslarını başarıyla bitirenler Halk Eğitim Merkezi yeterlilik sertifikası ve Sosyal Yardım Genel Müdürlüğü Katılım Belgesi almaya hak kazanıyorlar.

ADEM’lerde sosyal sorumluluk projeleri de hayata geçiriliyor.

Van İpekyolu ilçesi Baklatepe İlkokulu için El Sanatları Atölyesi kursiyerlerince yapılan bere, eldiven, bileklik, kalemlik, anahtarlık ürünlerini ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırıldı.

Ayrıca 10-16 Mayıs Engelli Haftası kapsamında Beyaz Ay Derneği öğrencilerine Aile Destek Merkezi kurslarında etkinlikler yapıldı.

ADEM, sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekleyerek Mecitözü Tanrıvermiş İlköğretim Okulu ve Merkez Dumlupınar İlkokulu öğrencileri için mezuniyet töreni hazırladı.

Aile Destek Merkezi kurslarındaki usta öğreticiler ve kursiyerler tarafından özenle hazırlanan mezuniyet pastası ve yiyecekler öğrencilere ikram edilirken yine kursiyerler tarafından yapılan bileklik, toka, amigurumi, kalemlikler ile yaz tatili kitapları öğrencilere hediye edildi.

ADEM projesine katılmak isteyenler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na başvurabilirler.