Tarladan sofraya gelene kadar bazı ürünlerin fiyatındaki fahiş artış tepkilere neden oluyor. Piyasadaki yüksek fiyatlar hakkında konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, tarım sektöründe ürün değil eleman sıkıntısı olduğunu vurguladı.

Özellikle limonda son dönemde oluşan yüksek fiyat vatandaşın cebini yakıyor. Geçen hafta 30 liraya alınan limona bugün 100 lira verenler neye uğradığını şaşırıyor. İstanbul Ticaret Odası tarafından açıklanan verilere göre, haziran ayında İstanbul'da limon fiyatı yüzde 56,64 arttı. Sabah Gazetesi Yazarı Melih Altınok'a konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat fiyatın fahiş olduğunu ve ağustos ayında normale döneceğini belirtti.

"BU AÇIK YABANCI İŞÇİLERLE DE KAPATILAMIYOR"

Bakan Bolat, "Ürün o kadar çok ki, çiftçi toplayacak adam bulamıyor. Ciddi bir elemansızlık problemi var. Bu açık yabancı işçilerle de kapatılamıyor. Örneğin bugün 25 bin Afgan çoban gitse tarım, hayvancılık kalmaz. Limon 1 ile 3 TL arasında satılıyor diye ağaçta çürüdü. Toplananlar da Nevşehir ve Mersin'deki depolara alındı. Normalde 4 milyon ton alırlar, bu sene depolara 1 milyon ton limon gelmiş. Limonun Nişantaşı'nda markette 100 TL, Güngören'de 50 TL olmasının sebebi bu. Yeni hasat ağustosun başında. Hasada az zaman kaldığı için depocularda az limon var. Onlar da ucuza aldıkları ürünü zamlı satıyor. Denetimlerimiz bunları ürküttü. Baskınlarda Hal Kayıt Sistemi'nde olmayan tonlarca limon ele geçirildi. Ağustosta limon fiyatı normale döner." ifadelerini kullandı.

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