Çorum'un Osmancık ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktörün şarampole devrilmiş, traktörün altına kalan 5 kişi yaralanmıştı.

Yaralılardan Fazıl Arafat yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza dün akşam saatlerinde, Osmancık'a bağlı Yukarı Danişment Köyü yolunda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre 19 HL 816 plakalı traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Devrilen traktörde bulunan Fazıl Arafat, İbrahim A. Saniye A. Bircan B. ve Emine B. traktörün altında kaldı.

Yapılan ihbar üzerine 112 Acil Sağlık, Osmancık Belediyesi İtfaiyesine bağlı Kaza Kırım ekibi ve Jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler yaralılara devrilen traktörün altından çıkararak ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İlk müdahalenin ardından ambulanslara taşınan yaralılar Osmancık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan traktör sürücüsü Fazıl Arafat yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Fazlı Arafat'ın cenazesi bugün saat 10.00'da hastane morgundan alınarak Yukarı Danıişment köy mezarlığında toprağa verildi.