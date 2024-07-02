Çilingirler, Sobacılar ve Tenekeciler Odası Başkanı Hasan İlhan, üye olduğu S.S. Ahi Evran Sanayi Şehri Yapı Kooperatifi Olağan Genel Kurulu’nda alınan kararlara tepki gösterdi.

867 ÜYELİ KOOPERATİFTE KARARLAR 42 KİŞİYLE ALINDI

Hasan İlhan yaptığı açıklamada, kooperatifin yıllık olağan genel kurulunun geçtiğimiz günlerde çok az sayıda üyenin katılımı ile gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Kooperatifin 867 üyesi olmasına rağmen genel kurulda kararların sadece 80 kişi ile alındığını belirten kooperatif üyesi Hasan İlhan, genel kurulda kararların 42 evet, 39 hayır şeklinde geçtiğini alındığını vurgulayarak, “Eğer bu kararlar kooperatif menfaati ve esnaf çıkarı düşünülmüş olsa idi, kararlar oybirliği ile alınırdı. Ama, kooperatif yönetimine güven olmadığı için oy çokluğu ile sadece 4 oy farkla alınabildi” dedi.

‘ODA BAŞKANI OLARAK ESNAFI DÜŞÜNMEK ZORUNDAYIM’

Kendisinin de 3 yıl süreyle denetim kurulunda görev yaptığı kooperatifin genel kuruluna katılımın düşük olmasına çok şaşırdığını kaydeden Hasan İlhan, hem kendisi için hem de başkanlığını yaptığı odaya kayıtlı esnafların haklarının korunması adına yaşananlara ve alınan kararlara sessiz kalmasının mümkün olamayacağını söyledi.

İlhan, ayrıca genel kurulda oluşturulan yönetimin de her kesimi kapsamadığını kaybetti.

‘YÖNETİME 2.5 MİLYON MAAŞ’

Genel kurulda yönetim kurulu üyeleri ve denetim kuru üyelerine ödenecek maaşların da belirlendiğini dile getiren Hasan İlhan, 9 yönetim, 3 denetim kurulu üyelerine aylık bir asgari ücret tutarında maaş ödeneceğini açıkladı.

Şu anda hiçbir çalışma yapılmayan kooperatifte bir yılda kurullara sadece 2,5 milyona yakın bir ücret ödenmesinin üyelere yük getireceğinin anlatan Hasan İlhan, “12 yıldır çalışmayan yönetim şimdi alacakları maaşın peşine düştü. Başkana maaş ödenmesini kabul edebiliriz, ama yönetim ve denetim kuruluna böyle bir maaş ödemeyi kabul etmemiz mümkün değil. Esnaf yönetimden işyerlerine başlanmasını bekliyor, bunların derdi ise maaş. Yine beklentilerimizi boşa çıkardılar” şeklinde konuştu.

‘AYLIK 270 BİN ÖDEYECEK ESNAF VAR MI?’

Belirlenen fiyat tarifelerinin de günümüz koşullarına uygun olmadığının altını çizen İlhan, “Üyelerden 200 metrekare için 100 bin peşin, yıllık 400 bini 12 eşit taksitle ödemesi isteniyor. Bu rakam 400 metrekarede 200 peşin 800’ü 12 taksit, 800 metrekarede 400 bin peşin 1 milyon 600 bini 12 taksit, 1600 metrekarede ise 800 bin peşin 3 milyon 200 bini aylık 270 bin 12 taksit olarak karara bağlandı. Aylık 270 bin TL ödeyebilecek kaç esnaf var? Bu fiyatlara arsa payı ve bazı giderler dahil değil. Ayrıca, fiyatlar, her yıl değişecekmiş” dedi.

‘FİYAT TARİFESİ GERÇEKÇİ DEĞİL’

İşyeri için belirlenen 8 bin TL metrekare birim fiyatlarının da günün koşulları ve maliyet şartları dikkate alınmadan bilinçsizce ve alelacele hareket edilerek belirlendiğini görüldüğünü ifade eden Hasan İlhan, kooperatifin inşaat alanında çok ciddi oranda hafriyat olacağını, zemin düz olmadığı için istinaf duvarlarının yapılacağını ve bunun da maliyeti artıracağını vurguladı. İlhan, “Günümüzde demirin, çimentonun, akaryakıt hemen her gün fiyatı değişirken, kooperatif yönetiminin böyle bir fiyat belirlemesi de bu işe ne derece ciddi yaklaştıklarının göstergesidir. Bunların amacı inşaat yapıp, insanları işyerine kavuşturmak asla değil, ahbap-çavuş ilişkileri birbirlerine çıkar sağlamaktır” şeklinde konuştu.

‘ESNAFI OYALIYORLAR’

Yıllar önce temelleri atılacağını belirterek genel kuruldan destek alan kooperatif başkanı Yalçın Kılıç’ın bu sözünü de yerine getiremediğini ifade eden İlhan, “Şu anda atılmış ne bir temel var, ne de çakılmış bir kazık. Site için bir idari bir binayı bile bitirememişken, genel kurulda başkan ve yönetim kuruluna asgari ücret oranında maaş bağlanmasını anlamakta güçlük çekiyorum. 12 yıldır kooperatif başkan ve yönetimi esnafı oyalıyor, kandırıyor. Üyelere gerçekler anlatılmıyor. Bir çivinin bile çakılamadığı kooperatif inşaatlarının ne zaman başlayacağı, kaç yılda bitirileceği de belli değil. Dişinden tırnağından artırarak işyeri sahibi olmak isteyen tüm esnaf kardeşlerimi uyanık olmaya çağırıyorum.” diye konuştu. (Haber Merkezi)