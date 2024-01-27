Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1.Lig'in 20.haftasında evinde güçlü rakibi Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.

Maç boyunca oyunu domino eden kırmızı siyahlılar 46.dakikada yaklaşık 35 metreden yediği golle 1-0 geriye düştü ama bu golden sonra ataklarını artıran kırmızı siyahlılar 53.dakika Geraldo ile beraberliği sağladı.

Golden sonra bulduğu fırsatları değerlendiremeyen kırmızı siyahlılar maçtan 1 puanla ayrıldı.

Çorum FK bu sonuçla puanını 34'e yükseltirken, haftaya Ankara'da Gençlerbirliği'ne konuk olacak.