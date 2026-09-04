Arca Çorum FK, profesyonel futbolcusu Serdar Gürler ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Serdar Gürler ile kulüp arasındaki sözleşmenin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği bildirildi.

Açıklamada, Gürler’in kulüp forması altında gösterdiği mücadele ve verdiği emeğe teşekkür edilirken, elde edilen şampiyonluğa sağladığı katkılar için de teşekkür edildi.

IĞDIRSPOR İLE ANLAŞTI

Öte yandan Serdar Gürler’in yeni adresi ise belli oldu.

Gürler, Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.