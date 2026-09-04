Geçtiğimiz sezon Türkiye kupasında Çorum FK-Alanyaspor maçında Alanyaspor'u deplasman tribününde tek başına destekleyen ve kamuoyunda gündem olan Rus vatandaşı Liza Ataoğlu, 10 ay sonra yeniden Çorum'a geldi.

Babası Türk, annesi Rus olan genç kadın Liza Ataoğlu, 12 Aralık 2025 tarihinde Çorum FK ile Alanyaspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası için 18 saatlik otobüs yolculuğunun ardından Çorum’a gelerek, soğuk havaya rağmen takımını yalnız bırakmamıştı.

Yaklaşık 7 yıldır Alanyaspor'un deplasman maçlarına gitmeye çalışan ve Alanyaspor sevgisini vücuduna yaptırdığı dövme ile gösteren Rus vatandaşı Liza, iki hafta sonra oynanacak Çorum FK-Alanyaspor maçı öncesi Çorum'u gezdi.

10 ay sonra Çorum'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Liza, Alanyaspor forması ile Çorum'un tarihi yerlerini gezdi.

Tarihi Dikiciler Arastası'na hayran kalan Rus vatandaşı Liza, arastada çektiği videoyu sosyal medya hesaplarından paylaşarak, şu ifadeleri kullandı;

Büyük bir tarihe sahip küçük bir sokak. Bugün Çorum'un en sıra dışı yerlerinden biri olan Dikiciler Arastası'nı ziyaret etme şansına sahip oldum. Sadece 1,5 metre genişliğinde ve yaklaşık 30 metre uzunluğunda olan bu sokak, iki kişinin yan yana yürümesinin zor olduğu kadar dar. 29 küçük atölye ve dükkana ev sahipliği yapan bu yer, dünyanın en dar alışveriş sokaklarından biri olarak kabul ediliyor. Burada yürümek ve şehrin tarihine kelimenin tam anlamıyla dokunmak inanılmaz derecede ilgimi çekti. Eski atölyeler, Arnavut kaldırımlı sokaklar ve el sanatları dolu Çorum'un atmosferi birkaç dakikalığına zamanda geriye gitmiş gibi hissediyorsunuz. Bazen bir şehrin tarihini hissetmek için sadece küçük bir sokakta yürümek yeterli oluyor."