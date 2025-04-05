Ahlatcı Holding bünyesinde bulunan Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş, pay geri alım bildirimi yaptı.

Ahlatcı Doğal Gaz'dan Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, ''04.04.2025 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş nezdinde pay başına 20,44 TL – 20,66 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama 20,560 TL) 200.000 adet pay geri alınmıştır. Şirketimizin 09.06.2023, 27.12.2023 ve 14.02.2025 tarihli yönetim kurulu kararlarıyla geri alınan paylarla birlikte sahip olduğu AHGAZ payları toplamı 52.310.164 adede ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı yüzde 2,012)'' denildi.