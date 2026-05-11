AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Arca Çorum FK’nın Bodrum FK ile oynadığı play-off karşılaşmasının ardından dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Ahlatcı, maçta yaşanan tartışmalı pozisyonlara ve hakem yönetimine değinerek daha adil bir müsabaka olması için TFF ile görüşeceğini söyledi.

Ahlatcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

'Takımımızın, Bodrum’u eleyerek adını finale yazdıracağına dair inancımız ve güvenimiz tamdır.

Beklentimiz, bu önemli müsabakanın futbolun ruhuna yakışır şekilde, tamamen adil ve hakkaniyetli bir yönetimle geçmesidir. Hak edenin kazandığı, adaletin sahaya tam yansıdığı bir ortamda, hak eden tarafın zaferle ayrılacağından şüphemiz yok.

Adil müsabaka yönetimi konusundaki beklentimizi ve şehrimizin bu konudaki taleplerini Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkililerine iletecek, konunun bizzat takipçisi olacağız."