Ahlatcı Holding, gerçekleştirdiği mücevher ihracatıyla bu yıl da Türkiye’nin altın ihracat şampiyonu oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM) 32. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni programı İstanbul’da gerçekleştirildi.

Haliç Kongre Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla gerçekleşen ödül töreninde yalnızca kuyumculuk ve mücevherat sektörünün değil, Türkiye ekonomisinin en önemli aktörlerinden biri haline gelen Ahlatcı Kuyumculuk, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından düzenlenen İhracat Şampiyonları Ödül Töreni’nde Türkiye’nin Mücevher Sektörü İhracat Şampiyonu ödülünü aldı.

Çorum’u da altın ihracatında üs haline getiren Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, gurur veren ödülünü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’dan aldı.