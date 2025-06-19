AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, hızlı tren yatırımından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a şehrin dört bir yanına astırdığı afişler ile teşekkür etti.

Şehir merkezi, alışveriş merkezleri ve ilçelerdeki billboardlarda yer alan afişlerde “Sayın Cumhurbaşkanım, tren yolumuz hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederiz” ifadeleri yer aldı.

Çorum’un ulaşım alanında önemli bir atılım gerçekleştireceği hızlı tren projesiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Ahlatcı, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Çorum’umuz için büyük bir hayali gerçeğe dönüştürüyoruz. Bu hizmetin mimarı olan Sayın Cumhurbaşkanımıza minnettarız.” ifadelerine yer verildi.